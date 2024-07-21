Nestle обвинили в торговле фекальной водой

Корпорацию Nestle обвинили в крупном мошенничестве на миллиарды евро. Компания десятилетиями торговала водой из фекальных источников, выяснили исследователи независимой платформы Mediapart.

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Выяснилось, что вода из источников на территории Франции загрязнена фекалиями, кишечной палочкой (бактерия Escherichia coli) и пестицидами. Nestle фильтровала ее запрещенными методами и продавала как природную минеральную — в том числе под премиальными брендами S.Pellegrino и Perrier.

Специалисты подсчитали, что за последние 15 лет сумма мошенничества достигла трех миллиардов евро. Организация потребителей Foodwatch призывает привлечь виновных к ответственности.

На следующей неделе Европейская комиссия собирается опубликовать отчет о действиях французских властей по этому делу. В Nestlе не согласны с данными исследователей и отрицают свою вину.

Ранее акционеры Nestle решили заставить компанию продавать больше здорового питания. Компанию упрекают в том, что 75 процентов ее продукции приходится на вредную еду. Однако корпорация отрицает наличие такой проблемы.