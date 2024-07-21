Ozon ответил на обвинения протестующих в Екатеринбурге курьеров

Маркетплейс Ozon опроверг обвинения екатеринбургских курьеров, начавших забастовку из-за задержек выплат и маленьких окладов. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании подтвердили, что «часть курьеров области» выказала недовольство сроками погрузки товаров. В Ozon отметили, что эта проблема сейчас решается, количество складских работников будет увеличено. Однако в остальном в компании не согласны с утверждениями бастующих.

«Информация о том, что компания задерживает платежи, не соответствует действительности. А оплата соответствует объему доставленных товаров, то есть с увеличением числа доставок она растет», — сказали в Ozon.



В компании также опровергли, что забастовка в Екатеринбурге стала всеобщей. В пресс-службе утверждают, что «обратились менее одной пятой партнеров компании».

Российские компании стали заранее готовиться к уходу сотрудников

Маркетплейс намерен проанализировать запрос от партнеров по доставке. С ними проведет встречу руководители отдела логистики, чтобы обсудить возможные улучшения.

В воскресенье СМИ сообщили, что около 70 водителей-курьеров Ozon отказались выходить в рейсы в Екатеринбурге. Они жалуются на задержку оплаты и несоответствующие зарплаты.