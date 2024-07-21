Крупнейший оператор связи Финляндии подал в суд на Эстонию

Крупнейший оператор связи Финляндии - компания Elisa, подал в суд на Эстонию. Об этом сообщил генеральный директор Elisa Топи Маннер.

Спор касается эстонского законодательства, вступившего в силу в 2022 году, обязывающего операторов связи за свой счет избавиться от оборудования китайской компании Huawei в сетях 5G к концу 2025 года, в сетях 4G - к концу 2029 года.

"В нашей апелляции, поданной в Таллиннский административный суд в декабре 2022 года, мы оспариваем не само постановление, а то, кто должен нести расходы. Многие другие страны компенсируют расходы, если операторы связи по закону обязаны менять оборудование и программное обеспечение", - сказал Маннер в воскресном интервью газете Helsingin Sanomat.



Некоторые страны Европы обязали операторов связи удалить продукты Huawei из своих сетей, поскольку они предположительно пригодны для шпионажа, Huawei неоднократно опровергала эти претензии, говорится в сообщении.

По собственным данным финской компании, ее доля на рынке в Эстонии составляет 37%.

Elisa - финская телекоммуникационная компания, основанная в 1882 году, работает в основном в Финляндии и Эстонии, имея около 6,3 млн клиентов, указано на сайте компании.