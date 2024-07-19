Глобальный ИТ-сбой не повлиял на работу банков в России

Глобальный IT-сбой не повлиял на большинство банков в России. Об этом пишет РИА Новости.

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Президент «Лиги цифровой экономики» Сергей Шилов заявил агентству, что сбой никак не повлиял на работу отечественных банков, поскольку многие из них уже перешли на российские цифровые решения.

«Россия уже несколько лет отключена от глобальных облачных платформ. Некоторые сложности могут быть у тех банков, где еще не успели перевести свои критические бизнес-процессы на отечественное ПО», — сказал он.



По словам журналистов, системы работают штатно в «Сбере», «Почта банке», ПСБ, РСХБ, Уралсибе, «Открытии» и ВТБ.

Утром в пятницу, 19 июля, начался глобальный сбой компьютерной техники, работающей на базе операционной системы Windows от компании Microsoft, из-за обновления стороннего ПО CrowdStrike. Более 2,5 тысячи авиарейсов в мире отменены из-за глобального сбоя. Почти 24 тысячи рейсов задержаны. Массовый технический сбой испытывали во многих странах мира, Россию он обошел стороной.