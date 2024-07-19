Тысячи IT-компаний в России лишились аккредитации

Минцифры продлило аккредитацию более 18 тысяч IT-компаний. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

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По его данным, 19 июля завершилась проверка ряда компаний, работающих в сфере информационных технологий. По ее итогам больше 18 тысяч таких организаций смогли остаться в реестре. Это означает, что они сохранили государственную аккредитацию, благодаря которой им полагаются различные льготы и преференции.

Однако около двух тысяч компаний лишились статуса аккредитованных. Они либо не подали заявление на подтверждение их профиля, либо перестали соответствовать установленным критериям.

Уточняется, что при подаче заявлений средняя зарплата в компании во II квартале должна превышать или среднюю по России за I квартал 2024 года, или среднюю по региону.

«По данным Росстата, средняя заработная плата по России — 80 тысяч рублей, при этом средние зарплаты в ИТ-секторе превышают эти показатели почти в два раза», — подчеркнули в министерстве.



Есть данные, что в первом полугодии 2024 года внештатным IT-специалистам в России повысили оклады на 40 процентов. Так, программисты, которым нравится работать на внештатной основе, стали получать до 147 тысяч рублей в месяц.