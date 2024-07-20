Т-банк открыл доступ к сервису «Ловушка для мошенников»

Т-Банк открыл регистрацию в сервисе, позволяющем перехватить звонок от мошенников и занимать их время разговорами

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Т-Банк (бывший «Тинькофф») начал постепенно открывать доступ к новому сервису «Ловушка для мошенников». Этот сервис, который называют фрод-рулеткой, перенаправляет звонки от мошенников на специально подготовленных пользователей. Задача участников — держать мошенников на линии как можно дольше, чтобы повысить свои навыки защиты.

Желающие могут подать заявку на участие через специальный сайт. Сервис использует технологии защиты Т-Банка и Т-Мобайла и работает по принципу чат-рулетки. Он перехватывает звонки реальных мошенников и анонимно направляет их пользователям, вовлекая их в игру. По утверждениям Т-Банка, аналогов такого сервиса в мире пока нет.

Тестирование фрод-рулетки началось весной 2024 года. В пилотном этапе участвовали несколько десятков пользователей, включая известных пранкеров Вована и Лексуса. Они не только выявили новые мошеннические схемы, но и спасли семью от потери 500 тыс. руб. В среднем, тестовые участники разговаривали с мошенниками по 20-25 минут, что позволяет за месяц вывести из строя полноценный колл-центр мошенников, зарабатывающий около 53 млн руб. в месяц.