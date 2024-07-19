В «Татнефти» обсудят создание филиала в Китае

Совет директоров "Татнефти" на заседании 26 июля обсудит создание филиала компании в Китае. Об этом говорится в сообщении "Татнефти".

Кроме того, на заседании также обсудят исполнение бюджета за первое полугодие и утверждении бюджета на август.

В феврале 2023 года "Татнефть" рассматривала открытие представительства в Турции, где российская компания приобрела топливную компанию Aytemiz Akaryakit.

"Татнефть" входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний. Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит около 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 10% акций задепонировано в ADR. Иным акционерам принадлежит около 53% акций.