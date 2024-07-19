В детских подгузниках нашли дрожжи и плесень

«Роскачество» обнаружило в некоторых в детских подгузниках дрожжи и плесень. Как сообщает пресс-служба организации, специалисты проверили 21 бренд товаров из этой категории.

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Эксперты изучали подгузники-трусики больших размеров — для детей весом до 20 кг. В подгузниках марки Joonies обнаружили дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы. Они могли быть занесены в упаковку на различных этапах производства, а также при упаковке или хранении. Специалисты отмечают, что использовать их нельзя — количество дрожжей и грибов может увеличиваться в условиях тепла и влаги, что грозит местным воспалением.

Еще одним массовым нарушением оказалось несоблюдение требуемого уровня pH водной вытяжки — его зафиксировали в 19 образцах. В норме показатель оказался лишь у Mepsi и Bella baby Happy. Со впитыванием влаги справились все марки: самый долгий показатель составил 1,1 секунды, а самый быстрый — 0,18.

Также выяснилось, что большинство подгузников не вызывают аллергии, раздражений кожи и слизистых ребенка. Кроме того, среди изученных образцов не нашлось токсичных изделий — в них нет вредных веществ, а содержание цинка, хрома, мышьяка и свинца не превышает допустимых значений.