У Т-Банка произошел сбой

В мобильном приложении Т-банка технические проблемы. Пользователей предупреждают о возможных трудностях при попытке сделать перевод. Соответствующее сообщение опубликовано на входе в приложение банка. BFM.RU

«Превышено время ответа от сервера. Убедитесь, что операция совершена и повторите через 5 минут», — говорится в сообщении банка. News.ru

Ранее произошел массовый сбой в работе операционной системы (ОС) Windows, который затруднил функционирование компаний в секторах банкинга, авиаперевозок, СМИ и ряде других отраслей по всему миру. О проблемах сообщили банки и компании в США, Австралии, Индии, Великобритании и Евросоюзе. ТАСС