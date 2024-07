Сбой Microsoft парализовал работу банков

Сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, повлек за собой проблемы в работе банков и платежных систем Австралии и Новой Зеландии. Об этом сообщает портал Crisis24.

С перебоями онлайн-банкинга и трудностями при проведении электронных платежей столкнулись клиенты ряда местных финансовых организаций. Речь идет о банках National Australia Bank, Bendigo Bank, Commonwealth Bank of Australia, Bank of New Zealand, ASB Bank.

Как уточняет газета The New Zealand Herald, в ASB подтвердили недоступность некоторых из банковских услуг. Причиной стали «проблемы с внешним поставщиком связи», которые уже затронули телекоммуникационные и банковские компании по всему миру.

С системными проблемами столкнулся и крупнейший банк Южно-Африканской Республики (ЮАР) по количеству клиентов — Capitec. При этом, как Израиля также сообщили о «частичном» влиянии глобального сбоя Microsoft на банковскую систему страны.

О глобальном сбое в работе операционных систем Windows стало известно 19 июля. По информации американского портала The Verge, главный удар пришелся по банковскому сектору, сфере авиаперевозок и средствам массовой информации (СМИ). Как уточняется, причиной возникших трудностей могло стать последнее обновление программного обеспечения (ПО) по безопасности компании CrowdStrike. Устройства, на которых его установили, стали отключаться от сети и «бесконечно» перезагружаться.