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Минпромторг подал в суд на нидерландского дистрибутора табака Megapolis

Минпромторг России подал в Арбитражный суд Московской области иск на нидерландского дистрибутора табака Megapolis, следует из базы данных арбитража.

Минпромторг подал в суд на нидерландского поставщика Red Bull
© globallookpress.com

Детали разбирательств в картотеке не указываются, иск принят к производству 18 июля.

Megapolis Distribution B.V. - головная структура дистрибутора "Мегаполис", которая поставляет на российский рынок продукцию Japan Tobacco, Philip Morris, и других брендов. Также компания является дистрибутором Red Bull, Cricket, Durex, Contex и других.

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