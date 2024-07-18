«Газпром» установил рекорд летних поставок газа российским потребителям

«Газпром» установил абсолютный рекорд летних суточных поставок газа российским потребителям. Об этом говорится в сообщении холдинга. RT на русском

«Установлен новый абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. Рекорд зафиксирован 17 июля и составил 700,4 млн куб. м газа», — сказано в сообщении. ТАСС

До этого России предрекли скорое лидерство по поставкам газа в Китай. В следующем году «Газпром» рассчитывает нарастить поставки топлива на китайский рынок по «Силе Сибири» до 38 млрд куб. м в год. С 2027-го планируется запуск «дальневосточного» маршрута, что позволит увеличить прокачку еще на 10 млрд куб. м в год. Газета.Ru