Киев заблокировал транзит нефти в Словакию и Венгрию

Украинские власти заблокировали транзит нефти компании «Лукойл» в Словакию и Венгрию. Речь идет о нефтепроводе «Дружба».

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«Словакия и Венгрия заявили, что прекратили получать нефть от ключевого поставщика "Лукойла" после того, как в прошлом месяце Украина ввела запрет на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию», - пишет агентство Reuters.



Европа начала искать новый способ удара по российской нефти

При этом названные страны все также продолжают получать российскую нефть, но уже от других компаний.

Ранее сообщалось, что болгарский государственный газовый дистрибутор «Булгаргаз» подал иск к «Газпрому» из-за прекращения поставок газа в 2022 году. Сумма претензий составляет 400 млн евро.