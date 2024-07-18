Российские компании стали заранее готовиться к уходу сотрудников

Российские компании начали заранее формировать кадровый резерв на случай ухода ключевых сотрудников в условиях дефицита кадров, который в настоящее время сложился на рынке труда. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ряда предприятий.

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Помимо этого, компании, предоставляющие HR-услуги, стали подстраиваться под условия рынка и предоставлять услугу по созданию внешнего резерва, называемую «кадровой лидогенерацией».

Услуга заключается в выдаче заинтересованным предприятиям списка потенциальных работников. При этом перечень могут передавать сразу нескольким компаниям, а трудоустройство соискателям никто не гарантирует.

Как рассказывала «Газете.Ru» HR-директор компании NC Logistic Ирина Пак, главным трендом на рынке труда является высокий спрос на синих воротничков. Это связано с общим подъемом промышленного сектора в России, который начался в 2022 году.

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По словам Пак, конкуренция среди представителей указанных профессий практически минимальная, при том что в вакансиях часто указывается зарплата выше, чем у офисных сотрудников.