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AFP: совокупное состояние 500 самых богатых французов впервые превысило €1,2 трлн

Совокупное состояние, которым располагают 500 самых богатых французов, в первый раз превысило €1,2 трлн. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Состояние самых богатых французов достигло рекордной отметки
© globallookpress.com

По его данным, 500 миллиардеров "разбогатели за год на 5%, и теперь их состояние составляет €1,28 трлн". При этом более половины от этой суммы (€693 млрд) приходится на первую десятку самых состоятельных людей Франции.

Самым большим состоянием во Франции обладает владелец люксового гиганта LVMH Бернар Арно (€190 млрд). За ним следует семья Эрмес (€155 млрд). Замыкают группу лидеров братья Ален и Жерар Вартхаймеры, владеющие компанией Chanel (€115 млрд).

Компании
Бернар Арно
Chanel