Состояние самых богатых французов достигло рекордной отметки

Совокупное состояние, которым располагают 500 самых богатых французов, в первый раз превысило €1,2 трлн. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его данным, 500 миллиардеров "разбогатели за год на 5%, и теперь их состояние составляет €1,28 трлн". При этом более половины от этой суммы (€693 млрд) приходится на первую десятку самых состоятельных людей Франции.

Самым большим состоянием во Франции обладает владелец люксового гиганта LVMH Бернар Арно (€190 млрд). За ним следует семья Эрмес (€155 млрд). Замыкают группу лидеров братья Ален и Жерар Вартхаймеры, владеющие компанией Chanel (€115 млрд).