Индийская криптовалютная биржа потеряла почти $235 млн

Система безопасности индийской криптовалютной биржы WazirX была взломана, пострадал ее криптокошелек Safe Multisig на платформе Ethereum.

Об этом сообщило руководство биржи в X (ранее Twitter).

"Нам известно, что в одном из наших кошельков обнаружена брешь в безопасности", - говорится в сообщении. "Наша команда активно расследует инцидент. Чтобы обеспечить безопасность ваших активов, снятие индийских рупий и криптовалюты будет временно приостановлено", - подчеркивается в тексте.



Как сообщает газета Economic Times, на Ethereum было обнаружено "множество подозрительных транзакций" с использованием кошелька Safe Multisig WazirX. По этой информации, средства на сумму $234,9 млн из этого кошелька были переведены на новый адрес.

Пока руководство WazirX не комментирует эти данные.