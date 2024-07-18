Польша наказала компании за торговлю с Россией и Белоруссией

Польские налоговые органы с марта наложили штрафы на общую сумму почти 21 млн злотых (более $5 млн) на частные компании, которые, по утверждению Варшавы, нарушили польские и европейские санкции в области торговли с РФ и Белоруссией. Об этом сообщила газете Rzeczpospolita Государственная налоговая администрация республики.

С марта 2024 года ведомство приняло 24 постановления о наложении таких штрафов, из них 14 касались "нарушения санкций ЕС" и 10 - польского закона о санкциях. Принятые решения касаются польских организаций, фирм с российским или белорусским капиталом и граждан разных стран, уточнила пресс-секретарь налоговой службы Юстына Пасечиньская.

По ее данным, в тот же период Польша внесла в свой санкционный список шесть компаний по обвинению в торговле "элитными автомобилями и электроникой" с Россией. Перечень планируется пополнить, сказала Пасечиньская.

В апреле 2022 года МВД Польши подготовило санкционный список российских компаний, работающих в республике. По состоянию на 18 июля 2024 года, в нем значилось 82 юридических лица.