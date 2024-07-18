Сбер рассказал о новых целях киберпреступников

Внимание киберпреступников сместилось на телекоммуникационные сети, системы теле- и радиовещания, а также на компании-подрядчики с пониженным уровнем защищенности.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сбербанка.

"Внимание злоумышленников сместилось на телекоммуникационные сети, системы теле- и радиовещания. Подход к выбору целевых секторов, апробированный в 2023 году, успешно продолжает применяться и в первом полугодии 2024 года. По нашим данным, количество атак на банковский сектор превышает показатели 2023 года на 15%, однако стоит отметить смещения зоны интересов злоумышленников к атакам на компании-подрядчики с пониженным уровнем защищенности (вывод из строя отдельных систем подрядчиков может оказать влияние и на работу систем финансовой организации)", - отметили в Сбере.



В банке указали, что изменение тактики злоумышленников связано с высоким уровнем защищенности крупных организаций банковского сектора, требующим от преступников значительных вложений и высокой квалификации для организации и проведения успешных кибератак.

По данным Сбербанка, с 2023 года сохраняется тренд на использование злоумышленниками легитимного ПО для удаленного доступа и встроенных средств операционных систем, что значительно усложняет процесс выявления вредоносной активности.

"Сбер постоянно подвергается атакам, в том числе DDoS, фишинговым рассылкам. Однако ни одна из них ни в этом году, ни в предыдущем не увенчалась успехом, так как у банка выстроена эффективная система киберзащиты, отвечающая всем современным вызовам в сфере кибербезопасности", - сообщили в банке.



Ранее компания Bi.Zone сообщила ТАСС, что в первом полугодии 2024 года на российскую финансовую отрасль пришлось 12% целевых хакерских атак (16% за весь 2023 год). Чаще всего злоумышленники пытались получить первоначальный доступ к инфраструктуре своих целей через фишинговые письма.