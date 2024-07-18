Спрос на аренду IT-специалистов в России резко вырос

Интерес российского бизнеса к ИТ-специалистам для временной работы вырос на 30% в первом полугодии 2024 года, сообщили ТАСС в B2B-маркетплейсе SkillStaff. Больше всего арендой таких сотрудников интересуются банки, гораздо меньше - телеком.

В SkillStaff сравнили показатели первого полугодия текущего и прошлого годов, по итогам чего выявленный рост спроса на 30% назвали заметным. Согласно результатам исследования, активнее всего ИТ-аутстафферов нанимали в финсекторе (37% от всего объема), в ИТ-компаниях (28%) и в ретейле (20%).

Телекоммуникационные компании прибегали к их услугам в 7% случаев. Остальные сферы - госсектор, промышленность, транспорт, недвижимость, строительство и туризм - занимают не более 8%.

Для ИТ-компаний наем специалистов на определенное время - частое явление, так как это снижает затраты на работников в штате, пояснил исполнительный директор SkillStaff Полина Беляцкая. "Бизнес получает доступ к базе экспертов, в том числе узкой квалификации, что особенно актуально с учетом дефицита кадров", - добавила она.

Клиенты чаще всего искали системных аналитиков, автотестировщиков и разработчиков на Java, что схоже с первым полугодием 2023 года. Однако в прошлом году вместо Java-разработчиков были нужны специалисты по ручному тестированию.

68% клиентов рассматривают временных специалистов именно с высоким уровнем квалификации, оценили в SkillStaff. Начальный уровень подготовки у внештатных сотрудников встречается лишь в 1% запросов на них, что почти не отличается от прошлогодних данных. Средняя ставка для ИТ-специалистов, по данным SkillStaff, составляет 3 491 рублей в час. Наивысший тариф зафиксирован у менеджеров по продукту - 5 115 рублей в час, самый низкий - у bitrix-разработчиков (2 350 рублей в час).