В Японии продавали лосось из РФ с маркировкой «сделано на Хоккайдо»

Компания-ретейлер Yamanaka в течение двух лет с 2021 по 2023 год продавала в магазинах своей сети в префектуре Аити соленый лосось из России под маркировкой «сделано на Хоккайдо». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на японское СМИ.

С обвинением в адрес Yamanaka выступило управление сельского хозяйства Токай 17 июля. Там заявили, что компания продает соленый лосось из РФ с маркировкой «произведено на Хоккайдо» в супермаркетах в префектуре Аити.

Yamanaka начала продавать российский лосось с декабря 2021 год, о чем оповестила магазины своей сети, но до четырех из них эта информация могла не дойти. В результате там за год и десять месяцев реализовали свыше 7,9 тысяч упаковок товара с неверной информацией о месте производства.

В Yamanaka уже извинились за произошедшее и пообещали провести внутренние тренинги по правильной маркировке товаров.