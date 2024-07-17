В РФ национализировали имущество производителя водки «Хортиця»

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России передала в доход государства акции компаний-производителей алкоголя, ранее связанных с алкогольным холдингом Global Spirits украинского предпринимателя Евгения Черняка (владельца «Хортицы»). RT на русском

Отмечается, что «в доход РФ обращены доли в уставных капиталах юридических лиц и акции, зарегистрированные за гражданами, в связи с осуществлением экстремистской деятельности». ТАСС

Ранее основателя Global Spirits, украинского бизнесмена Евгения Черняка заочно арестовали в России. Он обвиняется в финансировании терроризма. Поэтому все связанные с ним активы в РФ перешли под контроль Москвы. Ura.Ru