В «Авито» рассказали о новом онлайн-сервисе для малого и среднего бизнеса

«Авито» расширил возможности для индивидуальных предпринимателей и компаний. Онлайн-платформа запустила сервис для закупщиков в микро, малых и средних организациях.

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Как рассказали в компании, сервис получил название «Запрос коммерческих предложений» и доступен в разделе «Оборудование для бизнеса». Он призван изменить представление о процессе закупок и избавить представителей малого бизнеса от долгого поиска оптимальных цен и условий на рынке.

Подчеркивается, что новый сервис обладает простотой пользования, интуитивно-понятным интерфейсом и современным дизайном. Особенность сервиса в том, что он позволяет создать запрос на коммерческое предложение в несколько кликов и получить ответ от поставщиков в удобном формате таблицы, не собирая предложения вручную. «Запрос коммерческих предложений» сочетает в себе функциональность тендерной площадки с простотой использования «Авито». Покупателю нужно заполнить короткую форму — указать характеристики искомого товара и срок сбора заявок. «Авито» подберет подходящие предложения от поставщиков и предоставит все данные в общей таблице, отмечается в сообщении онлайн-платформы.

Функциональность сервиса позволяет облегчить поиск подходящих поставщиков и дает возможность сравнивать их по ключевым параметрам. В одном месте можно будет найти всю необходимую информацию о цене товара, вариантах доставки и других важных аспектах сделки.

«Процесс поиска заслуживающего доверия поставщика — сложный и долгий. Он требует проведения тщательного анализа качества продукции, ценовой политики, условий поставки и репутации компании. Необходимость контактировать с различными потенциальными поставщиками, проводить переговоры и сравнивать условия также занимает много времени. "Запрос коммерческих предложений" позволит сделать этот процесс значительно проще и быстрее. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и исключению лишних этапов взаимодействия, предприниматели и сотрудники компаний, отвечающие за поиск подрядчиков, смогут легко найти поставщиков всего в несколько кликов», — прокомментировал руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на «Авито» Илья Дудковский.



Запрос проводится по подходящим поставщикам с высокой репутацией. На стартовом этапе сервис будет доступен для всех пользователей совершенно бесплатно.

Поставщикам оборудования новый сервис позволит обеспечить входящий поток заявок, привести дополнительные заказы и новых покупателей: владельцев бизнеса, закупщиков и оптовиков. Чтобы получать запросы, продавцу нужно пройти верификацию по ИНН, обладать высоким рейтингом и надежной репутацией (зеленой или желтой), а также подключить тариф с оплатой за просмотры. Откликаясь на запросы, продавцы получают возможность сэкономить рекламный бюджет, так как алгоритмы «Авито» рассылают запросы только подходящим продавцам.

Как пояснили в компании, чем больше конкурентных преимуществ будет отражено в заявке, тем выше шансы на успешное заключение сделки. Откликаясь на запросы чаще, продавец имеет возможность увеличить свою клиентскую базу и стать постоянным поставщиком для большего количества бизнес покупателей.

В перспективе «Запрос коммерческих предложений» будет представлять собой уникальный кросс-вертикальный опыт, объединяющий предложения не только из «Авито Товаров», но и «Авито Услуг». В данный момент сервис доступен на десктопной версии (ПК, ноутбуки, планшеты) сайта «Авито» в категории «Оборудование для бизнеса», а в ближайшее время опция появится у всех покупателей данной категории в мобильном приложении «Авито». В 2025 году сервис будет развернут на другие виды товаров и услуг.