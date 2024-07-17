Власти ЕС разрешили возобновить конвертацию российских расписок

Европейская комиссия проинформировала страны Европейского союза о том, что они могут возобновить конвертацию депозитарных расписок на акции компаний России, сообщают «Ведомости».

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Разрешение касается заявок на конвертацию, которые поданы до 25 сентября 2023 года и разрешены национальными компетентными органами Евросоюза до 25 декабря того же года. Послабление касается только граждан или резидентов ЕС.

Люксембургский депозитарий будет обрабатывать поручения клиентов на конвертацию расписок по тем депозитарным программам, где такая возможность поддерживается депозитарным агентом.

До этого расписки были заблокированы на счетах Национального расчетного депозитария (входит в группу Мосбиржи). Решение было принято с целью вывода европейских инвестиций из РФ.