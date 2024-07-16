Маск решил вывезти офисы SpaceX и соцсети X из Калифорнии

Илон Маск объявил о переезде SpaceX и соцсети X
Офисы компаний переведут из Калифорнии в Техас. Предприниматель пояснил, что «последней каплей» стал закон, который запрещает требовать от сотрудников калифорнийских школ уведомления родителей об изменении гендерной идентичности учащихся.
Маск заявил, что штаб-квартира космической компании переедет из Хоторна в Лос-Анджелесе на площадку Starbase в Техасе, а сети микроблогов — в Остин.
«Около года назад я ясно дал понять губернатору Ньюсому, что законы такого рода заставят семьи и компании покинуть Калифорнию, чтобы защитить своих детей», — заявил предприниматель.