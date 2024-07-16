Nebius Group планирует buyback у своих миноритарных акционеров

Бывший основатель и гендиректор российского Яндекса Аркадий Волож стал основателем и главной новой компании Nebius Group, созданной на базе зарубежных активов «Яндекса» после его разделения, сообщила компания. Помимо него, Nebius также возглавляют директор по развитию бизнеса Роман Чернин, директор по продуктам и инфраструктуре Андрей Короленко и директор операционного управления Офир Наве.

В понедельник, 15 июля, нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса», в ходе которой продала свою оставшуюся миноритарную долю в размере примерно 28%, и полностью вышла из состава акционеров группы. В результате всех этапов сделки Nebius Group получил $2,8 млрд и 162,5 млн своих акций класса «A».

Сумма сделки составляла 475 млрд рублей или $5,4 млрд (сюда входят как наличные, так и акции), она учитывает дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости, согласно требованию комиссии по контролю за иностранными инвестициями. У Nebius Group остались Nebius AI, Toloka, Avride и TripleTen, а также дата-центр в Финляндии и миноритарные доли в других технологических бизнесах.

Nebius уточнила, что сумма денежных средств на ее счетах составляет около $2,5 млрд, и у группы нет долгов. Также компания намерена сохранить листинг на Nasdaq и надеется возобновить торги своими акциями. Группа планирует, что в течение следующих 6-9 месяцев сможет достичь регулярную годовую выручку (ARR) в размере около $200 млн и покрыть все свои денежные операционные расходы (до амортизации и капитальных затрат).

Компания Yandex N.V. в феврале 2024 года объявила о заключении соглашения о продаже всех бизнесов группы компаний «Яндекс» в России и на «некоторых международных рынках» консорциуму частных инвесторов, которые будут владеть компанией через ЗПИФ «Консорциум. Первый».