Bloomberg: Британия и страны ЕС намерены усилить надзор за танкерами с нефтью из РФ

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Великобритания и несколько стран Евросоюза планируют усилить надзор за танкерами с нефтью из России, что может привести к новым санкциям. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники и проект документа.

По его информации, соответствующий план действий будет обсуждаться на полях саммита Европейского политического сообщества 18 июля в Лондоне. Какие именно страны, кроме Соединенного Королевства, примут участие в этом обсуждении - агентство не уточняет.

В проекте документа указано, что его составители хотели бы делиться информацией о танкерах с российской нефтью, чтобы "координировать ответные меры на риски, которые представляют суда и посредники, а также взаимодействовать с частным сектором и другими лицами для устранения угроз". В нем также отмечается, что чиновники и эксперты из ряда стран учредят новый формат работы, чтобы срочно "принять конкретные меры".

"Многие суда "теневого флота" не застрахованы и плохо обслуживаются. Многие из них занимаются деятельностью, нарушающей основные стандарты и предписания в области безопасности и охраны окружающей среды", - утверждается в документе, отрывки из которого приводит Bloomberg. Его составители призывают владельцев судов, операторов и страховые компании "выполнять свои обязательства и помогать предотвращать, выявлять и отчитываться о деятельности "теневого флота". Как уточнил один из собеседников агентства, результатом принятия дополнительных мер по надзору за танкерами РФ могут стать новые санкции в их отношении.

24 июня Евросоюз ввел санкции против 27 судов, которые в том числе якобы перевозят российскую нефть и нефтепродукты, несмотря на потолок цен Группы семи. Также в этот список включены торговые суда, которые, по мнению ЕС "перевозят военное оборудование для России" и "поддерживают развитие энергетического сектора России - путем перевозки компонентов СПГ или перевалки СПГ".

Этим судам запрещен доступ в порты ЕС и европейскому бизнесу запрещено их страховать или предоставлять им другие виды услуг. Эти ограничения фактически являются новым санкционным механизмом ЕС против морских перевозчиков, работающих в России или с Россией.