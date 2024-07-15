ВТБ предварительно согласовал покупку доли в "Почта банке" с кабмином

ВТБ предварительно согласовал сделку по покупке доли "Почты России" в "Почта банке" с правительством, заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы в принципе решения базовые приняли и согласовали их с правительством. Оценивать будет оценщик, <…> но мы не обидим "Почту [России]", мы понимаем, что "Почта" - это не только социально важный инструмент. И поэтому ситуация в финансовом положении "Почты" улучшается, но не настолько, чтобы "наказывать" ее как-то. Поэтому, я думаю, это будет выгодно и ВТБ с точки зрения стратегического развития, и "Почте" с точки зрения дальнейшего функционирования банка, и с финансовой стороны тоже", - сказал Костин.



Ранее первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил ТАСС, что ВТБ хочет выкупить долю "Почты России" в "Почта банке", вопрос бренда будет решен в 2026 году.

О банке

"Почта банк" - универсальный розничный банк, созданный в январе 2016 года группой ВТБ и "Почтой России". В начале ноября 2023 года "Почта банк" попал под санкции США. Согласно последней открытой информации, ВТБ и "дочка" "Почты России" (ООО "Почтовые финансы") владеют "Почта банком" в равных долях, еще две акции принадлежат президенту - председателю правления банка Александру Пахомову.