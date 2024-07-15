Песков высказался о будущем «Роснано»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, какое будущее может ждать компанию «Роснано». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, «Роснано» успешно преодолело целый ряд проблем, и теперь может дальше работать по планам, которые были сформулированы российским президентом Владимиром Путиным. При этом на вопрос о том, ожидает ли Кремль от компании каких-либо прорывных решений, Песков ответил отрицательно.

«Вряд ли сразу можно говорить о прорывных решениях. <...> Но то, что "Роснано", успешно справившись с таким ворохом проблем, теперь может выйти на стадию продуманной, плановой, эффективной работы в соответствии с теми замыслами, которые с самого начала были президентом сформулированы, — это точно», — заявил он.



Ранее в «Роснано» заявили, что компания погасила банковские кредиты и начинает новый инвестиционный цикл с частными инвесторами.