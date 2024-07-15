ФАС завела дело против Альфа-банка и Инстасамки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Альфа-банка и певицы Инстасамки. Как сообщает ТАСС, причиной стал совместный рекламный клип к песне «Альфа-самка».

Отмечается, что на видео, которое опубликовано на Youtube-канале Instasamka, поступила жалоба от гражданина.

«Спорным в рекламируемом объекте... является выражение: «Да, я альфа-самка с картой Альфа-банка. Я трачу без тормозов, у меня есть карта. С «Альфой» я богата, я трачу без тормозов», - отметили в ведомстве.



Также в ФАС указали на то, что в видео демонстрируется «спорный образ обращения с деньгами - символом денежных знаков Банка России».

По мнению ведомства, клип нарушает закон «О рекламе». Альфа-банку и Инстасамке грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее ФАС возбудила дело против рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев, признан в РФ иноагентом) и «Альфа-банка», усмотрев в ролике «Клип за 10 лямов» признаки нарушения закона «О рекламе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».