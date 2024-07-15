Казахстанская фондовая биржа выведет Мосбиржу из числа своих акционеров

Казахстанская фондовая биржа (KASE) проводит переговоры о возможности выкупа акций у Мосбиржи.

Об этом сообщила председатель правления KASE Алина Алдамберген на брифинге.

"Признано необходимым прекратить участие Московской биржи в капитале Казахстанской фондовой биржи. Мы планируем и проводим переговоры о возможности выкупа у Московской биржи акций, который может быть либо осуществлен самой биржей, либо [акции могут быть] проданы третьим лицам, но по согласованию с Казахстанской фондовой биржей, так как доля Московской биржи является достаточно значительной", - сказала Алдамберген, отвечая на вопрос о том, ведет ли переговоры KASE о выкупе акций у Мосбиржи.



По ее словам, наличие санкционного лица в акционерах подвергает KASE риску приостановления обслуживания биржи или ее отдельных платежей.

"Так как мы являемся центральным звеном казахстанского валютного рынка, то такие ситуации для биржи не допустимы", - пояснила председатель правления KASE.



Она отметила, что нахождение санкционного лица в акционерах биржи влияет на поддержание отношений с иностранными финансовыми организациями и партнерами.

"Мы являемся контрагентом и организуем торговлю иностранными валютами: парами доллар - тенге, евро - тенге, юань - тенге. Соответственно, мы также проходим санкционный анализ с нашими контрагентами - иностранными банками", - уточнила Алдамберген.



12 июня Минфин США ввел санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра, входящего в состав группы "Московская биржа". В связи с этим Мосбиржа сообщила, что с 13 июня приостанавливает торги долларом и евро. Банк России объявил, что граждане и компании могут покупать и продавать доллары и евро, несмотря на санкции, для определения курсов доллара и евро к рублю регулятор будет использовать банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.

По состоянию на 1 июня 2024 года Мосбирже принадлежит 13,1% размещенных акций KASE. При этом санкции США распространяются на лиц, которые владеют 50% и более акций.