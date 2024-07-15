Yandex N.V. закрыла сделку по продаже «Яндекса»

Нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского бизнеса и полностью вышла из состава акционеров «Яндекса». Об этом говорится в сообщении международной компании публичного акционерного общества (МКПАО) «Яндекс». ТАСС

Бывшая головная компания «Яндекса» Yandex N.V. в феврале 2024 года объявила о продаже российского «Яндекса» консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей. Основным владельцем стал ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». BFM.RU

Торги акциями начнутся 24 июля под тикером YDEX. Российская газета