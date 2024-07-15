$87.74-0.2595.76+0.08
Почта

Bloomberg: Аркадий Волож вернется к управлению нидерландской Yandex N.V.

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож вернется к управлению нидерландской компанией Yandex N.V. Об этом пишет Bloomberg.

Волож вернется к управлению Yandex N.V.
© РИА Новости

Отмечается, что компания сменит название на Nebius Group. 15 июля Yandex N.V. закрыла сделку по продаже своей российской части бизнеса. Она продала миноритарную долю в размере 28%.

По данным агентства, Волож займет пост главного исполнительного директора.

В марте текущего года сообщалось, что нидерландская компания Yandex N.V. заключила соглашение о продаже всех бизнесов в России за общую сумму 475 миллиардов рублей. Также сообщалось о завершении внутренней реорганизации группы, в результате чего все активы и операции «Яндекса» в РФ и на некоторых международных рынках теперь принадлежат МКПАО «Яндекс», зарегистрированному в России.

Компании
Аркадий Волож
Яндекс