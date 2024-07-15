Более 100 осужденных получили работу на маркетплейсах

Около половины заключенных, работающих за пределами колоний в Ростовской области, трудоустроены в крупные маркетплейсы. Об этом со ссылкой на региональный ГУФСИН пишут «Ведомости Юг».

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По данным ведомства, более 230 заключенных в регионе работают на восьми предприятиях за пределами колоний, с которыми заключены соответствующие соглашения. Они получают не менее минимального размера оплаты труда - 19 242 руб. в месяц.

При этом право на такую работу имеют только те осужденные, которые отбывают срок в колониях-поселениях, а значит либо совершили преступление по неосторожности, либо осуждены за преступления небольшой или средней тяжести.

«В основном они привлекаются к работам, связанным с сортировкой, переборкой и упаковкой продукции», – пояснили в ГУФСИН, отметив, что наблюдается спрос на таких работников со стороны маркетплейсов.



Соответствующие договоры с работодателями заключили несколько исправительных учреждений. Основным из них является колония-поселение №8. Все трудоустроенные на площадки маркетплейсов отбывают наказание именно здесь.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ и ФСИН рассматривают возможность привлечения осужденных на исправительные работы для производства автомобилей. Эта идея связана с планами завода по увеличению объемов производства и нехваткой кадров в Тольятти.

При этом президент России Владимир Путин поддержал ранее предложение заменить для ряда заключенных лишение свободы на принудительные работы.