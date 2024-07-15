Участились случаи обмана российских импортеров китайской продукции

Российские импортеры китайской продукции все чаще становятся жертвами мошенников, которые представляются агентами по расчетам с резидентами КНР. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на предпринимателей и деловые объединения.

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Мошенники предлагают компаниям, которым не удается оплатить импорт, перевести средства китайскому поставщику со своего счета в банке КНР. Схема такая: импортер должен перечислить деньги на счет агента в российском или зарубежном банке, а посредник оплачивает товар из своих китайских средств. Однако недобросовестные компании не выполняют свою часть сделки и сообщают российскому импортеру, что средства застряли или пропали.

Жертвами обмана чаще всего становятся некрупные молодые компании, которые ищут «более быстрые, дешевые варианты» и попадают на мошенников в попытке сэкономить, отметил основатель компании Optimalog Георгий Властопуло. О низком уровне комплаенса в некоторых компаниях-импортерах рассказал и источник издания в агентской компании: «Пугает то, как люди обращаются за услугой. Часто просто звонят по телефону на сайте и, не разобравшись, кто мы, сразу спрашивают о комиссии, не интересуясь другими моментами». По его словам, на фоне проблем с платежами агентский бизнес стал пользоваться большим спросом, «по 100 звонков в день». Причем половина обращающихся компаний — подрядчики по госконтрактам.

Комиссии российских агентских компаний достигают в среднем от 5% до 7% от размера сделки. Посредники из ближнего зарубежья берут от 3% до 5%, рассказали «Ведомостям» в одной из компаний, пользующихся услугами агентов.

Обманутые импортеры могут обратиться в суд юрисдикции, где зарегистрирована мошенническая фирма, однако привлечь к ответственно конечных бенефициаров «исключительно сложно», говорит Дмитрий Горбунов, юрист, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры». Средства жертв пропадают в длинной цепочке банковских счетов или на криптокошельках.

Потерять деньги может «практически любой участник агентской цепочки по оплате товара», даже в случае добросовестности всех сторон, отметила Юлия Шленская, президент компании «КВТ сервис». Средства могут арестовать или надолго задержать, если у местных регуляторов появятся вопросы к платежу. По ее словам, на возврат денег могут уйти годы.

С начала февраля 2024 года китайские банки стали тщательней проверять российских клиентов и их транзакции: платежи стали отклонять, компаниям отказывают в открытии счетов. Это произошло после того, как 22 декабря 2023 года президент США Джо Байден своим указом разрешил вводить вторичные санкции против финорганизаций, задействованных в сделках для российского оборонно-промышленного комплекса.