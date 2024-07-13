Из торговых сетей пропали контрафактные бутылки минеральной воды «Ессентуки»

В 2024 году из российских торговых сетей пропали контрафактные бутылки минеральной воды «Ессентуки», но подделки все еще остаются в несетевой рознице. Об этом заявил в интервью РБК гендиректор компании «Холдинг Аква» Святослав Вильк.

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Отмечается, что еще в 2019 году 80% минеральной воды, представленной в магазинах, не соответствовало фирменному названию.

Глава «Кавминкурортресурсов» Евгений Левицкий заявлял, что бренды минеральной воды «Ессентуки» и «Славяновская» были одними из самых подделываемых. Фактически «Ессентуков» продавалось в два-три раза больше, чем добывалось в границах Ессентукского месторождения. Кроме того, в 2019 году Роспатент лишил 19 компаний права использовать название «Ессентуки» для продукции, вода которой не добывалась из скважин Ессентукского месторождения.

Для борьбы с контрафактом государство обязало маркировать воду в системе «Честный знак», с 1 декабря 2021 года производители и импортеры должны были наносить коды Data Matrix на бутилированную минеральную воду. С 1 марта 2023 года передача данных в систему маркировки о продаже воды стала обязательной для торговых сетей и магазинов.

По словам Вилька, те компании, которые раньше производили контрафактную продукцию, начали паразитировать на известных брендах и выпускать похожую продукцию. Глава холдинга подчеркнул, что и эта проблема уже практически решена: доля таких производителей на рынке ежегодно снижается, в том числе благодаря значительным финансовым вкладам «Холдинга Аква» в маркетинг собственных брендов.