«Газпром» раскрыл объем транзита газа через Украину

Транзит российского газа через Украину достиг 42,4 миллиона кубометров в сутки. Объемы поставок раскрыла компания «Газпром», передает ТАСС.

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС (газоизмерительная станция) "Суджа", — 42,4 млн куб. м на 13 июля», — рассказал представитель корпорации.



Он добавил, что заявка на поставку газа через ГИС «Сохрановка» была отклонена.

Ранее Молдавия и Украина договорились о поставках электроэнергии в обмен на газ. Ожидается, что Молдавия разместит на своей территории энергоблоки, использующие для этих целей природный газ, поставляемый Украиной.