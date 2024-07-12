Названы номинанты второго отборочного этапа премии «Бренд года в России 2024»
Оргкомитет национальной премии «Бренд года в России 2024» подвёл результаты рассмотрения конкурсных заявок второго отборочного этапа. Претендентами на победу объявлены еще 26 отечественных бренда.
«Мы точно знаем, что в текущей ситуации в нашей стране роль и значение отечественных брендов в перезагрузке рынка невозможно переоценить. Именно поэтому премия поддерживает, как крупные бренды с лидерским потенциалом, которые уже занимают активную позицию на рынке, так и новые бренды, задающие свои тренды. Всей нашей командой убеждены, что участие в конкурсе даст российским компаниям стимул в построении успешных самобытных брендов, которые станут лидерами нового времени», — прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России» Ольга Маркелова.
Номинантами второго отборочного этапа премии «Бренд года в России 2024» стали:
В высшей лиге:
• BertToys в номинации «Детские игрушки и игры»
• CENTRUM в номинации «Школьные принадлежности»
• GranFest в номинации «Сантехнические товары»
• Cool Zone в номинациях Спортивная одежда», «Товары для профессионального спорта»
• EKF в номинации «Электротехнические изделия»
• Lassie в номинациях «Одежда для детей», «Обувь для детей»
• Pi-Pi Bent в номинации «Косметика и гигиенические товары для животных»
• TION в номинации «Бытовая техника, электроприборы»
• ВНИИГАЗ-Сертификат в номинации «Природный газ»
• журнал Business Excellence в номинации «СМИ и издательский бизнес»
• Заповедное посольство в номинации «Благотворительный бренд (НКО)»
• Звук Бизнес в номинации «Программное обеспечение в сфере услуг для бизнеса»
• «Левъ Голицынъ. Коронационное» в номинации «Алкогольные напитки»
• Маркетплейс здоровья «Здравсити» в номинации «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуг»
• Мир Хомутов в номинации «Крепежные изделия»
• Урал в номинации «Устройства мультимедиа»
В первой лиге:
• Magnetto.pro в номинациях «Образовательные услуги», «Digital услуги»
• MicroDec в номинации «Строительные растворы»
• Летим в номинации «Услуги в сфере организации мероприятий»
• в номинации «Интерьер и декор» - DONNA FLOR и ELEMENT
• в номинации «Услуги красоты и бьюти-сервисы» - FACEOLOGY и Пальчики
Специальные номинации:
• «Бренд-прорыв» - EKF
• «Экобренд» - TION
• «Экспортный бренд» - Изолятор
• «Креативный бренд» - Коту под хвост
• «Благотворительный бренд» - Урал
• «Успешный ребрендинг» - Lassie
• «Успешный старт» - NSCO New Service Company
Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие в третьем отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в октябре в Москве.
Официальным медиапартнером конкурса является медиахолдинг Rambler&Co.