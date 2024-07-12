Объединение казахстанских бирж приостановилось из-за санкций против Мосбиржи

Объединение Казахстанской фондовой биржи (KASE) и Международной биржи Астаны (AIX) было приостановлено из-за санкций США, введенных против Мосбиржи. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на председателя Нацбанка Тимура Сулейменова.

По словам главы Нацбанка, одним из элементов интеграции было создание единого биржевого холдинга. Но после того как в середине июня Московская биржа, которой принадлежит 13,1% акций KASE, попала под блокирующие санкции США, вопрос сегодня снят с повестки дня.

«До тех пор пока эта ситуация сохраняется, вопрос поставлен на стоп», — уточнил Сулейменов.



По его словам, подсанкционный акционер мешает фондовой площадке полноценно развиваться. Он добавил, что Казахстанская биржа может выкупить свои акции у Мосбиржи, но такое решение площадка будет принимать самостоятельно.

До этого сообщалось, что Казахстанская фондовая биржа (KASE) ведет переговоры с Мосбиржей о выкупе своих акций.

12 июня США ввели санкции в отношении Мосбиржи, а также Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). В Минфине РФ признали, что новые ограничения усложнят внешнее взаимодействие России. Между тем внутренний рынок продолжает работать в прежнем режиме. Более того, в Минфине ожидают рост числа размещений компаний на Мосбирже.