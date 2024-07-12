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Объединение KASE и AIX приостановлено из-за санкций США против Мосбиржи

Объединение Казахстанской фондовой биржи (KASE) и Международной биржи Астаны (AIX) было приостановлено из-за санкций США, введенных против Мосбиржи. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на председателя Нацбанка Тимура Сулейменова.

Объединение казахстанских бирж приостановилось из-за санкций против Мосбиржи
© РИА Новости

По словам главы Нацбанка, одним из элементов интеграции было создание единого биржевого холдинга. Но после того как в середине июня Московская биржа, которой принадлежит 13,1% акций KASE, попала под блокирующие санкции США, вопрос сегодня снят с повестки дня.

«До тех пор пока эта ситуация сохраняется, вопрос поставлен на стоп», — уточнил Сулейменов.

По его словам, подсанкционный акционер мешает фондовой площадке полноценно развиваться. Он добавил, что Казахстанская биржа может выкупить свои акции у Мосбиржи, но такое решение площадка будет принимать самостоятельно.

До этого сообщалось, что Казахстанская фондовая биржа (KASE) ведет переговоры с Мосбиржей о выкупе своих акций.

12 июня США ввели санкции в отношении Мосбиржи, а также Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). В Минфине РФ признали, что новые ограничения усложнят внешнее взаимодействие России. Между тем внутренний рынок продолжает работать в прежнем режиме. Более того, в Минфине ожидают рост числа размещений компаний на Мосбирже.

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