В России прекратят выпускать детское питание Heinz

Компания «Черноголовка» прекратит в сентябре выпуск детского питания под брендом Heinz, запустив вместо него Gipopo. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

По словам генерального директора ГК «Черноголовка» Наталии Сахниной, новый бред должен появиться на полках магазинов уже в августа.

«Он разработан таким образом, чтобы обеспечить преемственность для потребителя – в рецептурах, качестве продукции и дизайне упаковки. (…) Ассортимент будет максимально широким. К кашам и пюре добавятся снеки и готовые блюда для детей, а также напитки», - уточнила она.



При этом в компании отметили, что основные вкусы будут сохранены, как и розовей бегемот на упаковке, а изменение рецептур будет вестись выборочно. Производство нового бренда Gipopo будет вестись на базе тех же заводов, которые в течение многих лет выпускали продукцию Heinz.

Напомним, что ранее «Черноголовка» приобрела бизнес детского питания у Kraft Heinz. В условия сделки входила передача заводов в Иваново и Георгиевске, а также был предусмотрен переходный этап, в ходе которого российская компания могла продолжать выпуск продукции под маркой Heinz.