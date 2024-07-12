Продавец электроники пожаловался на «потребительский экстремизм» россиян

«М.видео-Эльдорадо» пожаловалось в МВД и Следственный комитет на россиян, которые требуют выплат за некачественные смартфоны. Об участившихся случаях «потребительского экстремизма» сообщает газета «Ведомости».

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Представители продавца электроники обратили внимание, что ряд покупателей добиваются компенсаций после покупки дефектного смартфона. Как выяснилось, они самостоятельно портили технику, а недобросовестные эксперты помогали составить иски. Заключения о дефектах iPhone — от 7-го до 13-го — iPad 8, Samsung Galaxy и Samsung A71 выдавали экспертные бюро в Самарской области.

«Количество дел против торговых сетей у наиболее активных групп по защите прав потребителей может исчисляться сотнями», — отметил представитель компании.



В Московском институте электронной техники (МИЭТ) установили, что экспертизы проводились формально, заключения были необоснованными и основывались на неверных методических рекомендациях. Выявленные экспертами дефекты не были заводским браком, а стали следствием «неквалифицированного вмешательства во внутренние компоненты устройства».

В первой половине 2024 года главным каналом продаж смартфонов в России стали маркетплейсы — они заняли долю рынка в 36 процентов. По данным группы «М.Видео-Эльдорадо», в первом полугодии этого года россияне купили 14,2 миллиона смартфонов на сумму 344 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил 24 процента в денежном выражении и 8 процентов — в количественном.