Германия откажется от услуг Huawei в распространении 5G

Германия сообщила о поэтапном отказе от оборудования китайских компаний Huawei и ZTE в сетях 5G из-за проблем национальной безопасности. Это решение стало последним шагом Берлина по снижению экономической зависимости от Китая, которое, по мнению некоторых, делает страну уязвимой. Оно также следует за предупреждениями ЕС о том, что эти компании представляют угрозу для всего блока.

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Согласно заявлению Министерства внутренних дел Германии, оборудование Huawei и ZTE больше не будет использоваться в «ядре» сетей мобильной связи 5G к концу 2026 года. В инфраструктуре доступа и передачи данных 5G оборудование китайских компаний должно быть заменено к концу 2029 года.

Министерство заявило, что сети 5G являются частью «критической инфраструктуры» Германии и важны для функционирования различных отраслей, начиная от здравоохранения и заканчивая транспортом и энергетикой.

В ведомстве добавили, что телекоммуникационные сети необходимо защищать от кибератак, которые могут представлять «экзистенциальную угрозу». С немецкими операторами сетей 5G — Deutsche Telekom, Vodafone и Telefonica — достигнуты соглашения о запрете Huawei и ZTE.