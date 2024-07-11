Суд взыскал с Минцифры почти ₽232 млн в пользу «Ростелекома»

Арбитражный суд Москвы обязал Минцифры выплатить "Ростелекому" задолженность в 231,9 млн рублей.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в картотека арбитражных дел.

"Взыскать с Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в пользу публичного акционерного общества "Ростелеком" задолженность в размере 231 913 402 (двести тридцать один миллион девятьсот тринадцать тысяч четыреста два) рубля 98 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 (двести тысяч) рублей", - сказано в решении.



Как говорится в документе, "Ростелеком" не получил оплату за оказание услуг связи по поддержке, обеспечению функционирования и развитию межведомственной единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения.

Таким образом, суд полностью удовлетворил иск "Ростелекома", поданный в декабре 2023 года. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, отмечается в решении суда.