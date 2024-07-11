ФАС проверит обоснованность цен на муку

Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность цен на муку у 19 крупнейших производителей.

«В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство жалобами граждан ФАС России направила запросы 19 крупнейшим производителям муки для анализа обоснованности установления ими цен на эту продукцию», — говорится в сообщении ведомства.



Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба за последнее время возбудила на топливном рынке 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах России.

27 декабря Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении дочерних компаний ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде и Перми из-за наценок на бензин на заправках.