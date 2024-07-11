В России предложили навсегда отказаться от плановых проверок бизнеса

Минэкономразвития предлагает отказаться навсегда от проверок. Это не коснется организаций, которые относят к высокой или чрезвычайно высокой категории риска причинения вреда.

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Профилактические визиты на предприятия вместо плановых проверок предлагает ввести Минэкономразвития. Таким образом, мораторий, который по поручению президента ввели в 2022 году, может быть так и не снят. Изначально он должен был продлиться до конца 2024-го. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы ведомства.

Отмечается, что изменения не будут распространяться на те организации, которые относят к высокой или чрезвычайно высокой категории риска причинения вреда. Это, например, АЭС, ГЭС, химические заводы.

В Минэкономразвития добавили, что обязательные профилактические визиты вместо плановых проверок уже действуют в ряде организаций. Таких как поликлиники, больницы, детские дома и дома-интернаты, детские сады, школы, вузы.

Главное отличие профилактического визита от проверки в штрафах. Во время визита они не предусмотрены. В министерстве считают, что сэкономленные на штрафах средства можно пустить на организацию и развития учреждения. Меж тем, общественники обеспокоены, что такой подход негативно повлияет на качество товаров и услуг.