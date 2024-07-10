В Air France прокомментировали появление рейсов в Москву на своем сайте

Прямое авиасообщение с Россией не будет возобновлено, заявил представитель компании Air France. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По данным агентства, в среду, 10 июля, на сайте авиакомпании появились билеты из Парижа в Москву на 13 и 20 июня 2025 года. Обратные рейсы были запланированы на 20 и 27 июня. Стоимость перелета в одну сторону в эконом-классе составляла 280 евро (26,6 тыс. рублей).

Вылет предполагался из аэропорта Шарль-де-Голль, посадка — в Шереметьево.

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«Рейсы Air France в Москву и из нее на данный момент приостановлены. Возможно, рейсы временно отображались, но эта проблема уже решена», — подчеркнули в пресс-службе.



Напомним, что Евросоюз закрыл небо для воздушных судов из России в конце февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. Запрет был распространен как на авиакомпании, так и на частные самолеты.