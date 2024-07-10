Apple подорожала до рекордного в истории уровня

Apple установила мировой рекорд по капитализации, став первой в истории компанией с рыночной стоимостью более $3,5 трлн. Об этом пишет издание Quartz. Газета.Ru

Основной причиной рекордного подорожания стало сделанное месяц назад объявление о внедрении в продукты компании искусственного интеллекта (ИИ). В рамках сотрудничества с OpenAI в следующих операционных системах будет использоваться ChatGPT, а кроме того, Apple получила место в совете директоров создателя революционного чат-бота. Lenta.ru

Apple была основана 1 апреля 1976 года Стивом Возняком и Стивом Джобсом. Для финансирования предприятия Джобс продал свой автомобиль, а Возняк - дорогой калькулятор. Сегодня компания производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и другую электронику и гаджеты. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино является одной из крупнейших в мире. ТАСС