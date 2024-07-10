Суд ЕС снял санкции с экс-главы «Еврохима»

Европейский суд юстиции в Люксембурге принял решение снять санкции Евросоюза с бывшего главы компании "Еврохим" Владимира Рашевского, введенные из-за конфликта на Украине.

Об этом говорится в постановлении инстанции.

Как отмечается в документе, "совет не смог представить совокупность достаточно конкретных, точных и последовательных доказательств, способных продемонстрировать, что заявитель был ведущим бизнесменом, что он поддерживал российское правительство или что он нес ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".