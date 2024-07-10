Дебетовые карты «Ситибанка» прекратят свое действие

Все дебетовые карты Ситибанка после 20 сентября 2024 года прекратят свое действие, их использование будет невозможно, сообщается в пресс-релизе банка.

"Использование банковской карты недоступно после 20 сентября 2024 года. Все дебетовые карты прекратят свое действие, и их использование будет невозможно", - сказано в сообщении.



Помимо этого, платежи и переводы через Систему быстрых платежей (СБП) станут недоступны после 25 сентября 2024 года. СБП будет отключена для всех клиентов Ситибанка. Совершить платеж или перевод через нее станет невозможно.

Также с 1 августа банк отменил комиссию за банковское обслуживание для всех клиентов.

"С 1 августа 2024 года не будет взиматься ежемесячная комиссия за обслуживание для всех пакетов банковских услуг", - отмечается в сообщении.



В апреле 2021 года Citi принял решение продать розничный бизнес в 14 странах, которые включали страны региона "Ближний Восток, Африка, Европа и Азия", Мексику и Россию.

В марте 2022 года Citigroup объявила о поэтапном прекращении своего присутствия в России и планах свернуть свой розничный банковский бизнес в стране и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями.