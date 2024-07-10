Россия откажется от введенной для защиты своих интересов банковской нормы

Запрет на открытие филиалов иностранных банков в России могут снять уже в 2024 году, с этим согласны все участники дискуссии. Такую позицию в комментарии «Известиям» представили заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов и глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Соответствующий законопроект Минфин внес в правительство в июле. Разрешение коснется организаций из дружественных стран, оно должно помочь в проведении трансграничных платежей в условиях санкций.

В качестве нормы закона запрет на работу филиалов иностранных банков в России действует с 2013 года, до этого он существовал на уровне ведомственного постановления ЦБ. Такая практика объяснялась защитой национальных интересов, ведь филиалы зарубежных финансовых организаций подчиняются властям своих стран, что могло привести к дискриминации на рынке. Они могли не исполнять нормативы Банка России и не отчитываться перед ним. Если же речь идет о российском банке в качестве «дочки» иностранной организации, то такая структура подчиняется общему регулированию.

Однако теперь эту угрозу представители профильного сообщества считают не столь существенной перед выгодами, которые открываются для российской внешней торговли. Российские филиалы сделают проще открытие счетов в иностранных банках для российского бизнеса, что, в свою очередь, позволит ускорить импортозамещение.

Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин заметил, что Банк России в последние годы серьезно усовершенствовал инструменты контроля, поэтому рисков объективно меньше, чем было десятилетие назад.

Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень напомнил, что российские кредитные организации в любом случае не могут предоставлять определенные финансовые услуги, так что речи о дискриминации не идет.

Впрочем, директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков напомнил, что иностранные банки могут и не захотеть открывать филиалы в России из-за той же угрозы санкций. В последние полгода даже китайские банки относятся к трансакциям, связанным с Россией, с осторожностью, а открытие филиала нельзя будет скрыть от США.

Ранее президент Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал о нарастающих проблемах с импортом китайских автомобилей и деталей к ним. По его словам, угроза санкций США заставляет банки блокировать платежи от российских компаний.