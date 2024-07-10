В России предлагают ввести потолок цен на авиабилеты

В Госдуме рассматривают возможность установления верхних границ цен на авиабилеты. Для этого нижняя палата парламента планирует привлечь Минтранс и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом сообщил глава комитета Евгений Москвичев.

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«Рабочая группа будет запрашивать в правительстве, в Минтрансе, перечень и принципы ценообразования тарифов на отдельных рейсах, и комиссия ФАС будет оценивать, насколько они экономически обоснованы», – заявил Москвичев.



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По его предположениям, этот процесс должны утвердить до конца 2024 года. Депутат Николай Харитонов отметил, что данная инициатива должна быть приоритетно направлена на защиту интересов льготных категорий пассажиров, передает «Коммерсантъ».

Напомним, на цены авиабилетов влияет ряд различных факторов, включая сезонность. Директор по маркетингу сервиса «Купибилет» Екатерина Долгих раскрыла, как купить билет дешевле.